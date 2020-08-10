Жителям Башкирии облегчили ещё одну обязанность

Жителям Башкирии больше не придётся самостоятельно менять электросчётчики. Вступил в силу закон, который снимает эту обязанность с хозяев многоквартирных домов.

Раньше жильцы решали этот вопрос самостоятельно. Нужно было проводить собрания, общаться с управляющей компанией. Теперь счётчиками будут заниматься поставщики и сетевые компании. Они будут сами устанавливать и менять приборы. Хозяевам квартир остаётся только оплачивать им расходы.