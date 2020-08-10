Под Уфой появилась игровая площадка для взрослых

В селе Зубово под Уфой ко Дню физкультурника возвели площадку для игры в петанк. Решение популизировать провансальский вид спорта принадлежала местным жителям.
Они обратились в совет сельского поселения и администрацию Уфимского района, где идею одобрили. Инвестором проекта выступила Федерация боулспорта республики.
Церемония открытия началась с зарядки всех желающих, после Федерация шахбокса провела несколько показательных матчей. Шахбокс – это гибридный вид спорта, который совмещает игру в шахматы и бокс. Новую площадку для игры в петанк возвели на бывшем футбольном после. В ближайшие дни на поле появятся новые спортивные тренажеры.