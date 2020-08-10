В России за сутки от коронавируса скончались 70 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки было зарегистрировано ещё 5118 случаев заражения COVID-19. Это минимально суточное количество выявленных с 23 апреля.
За всё время пандемии коронавирус выявили уже у 892 654 человек. Одновременно болеют 180 972 пациента. Это число за сутки увеличилось на 1789 человек.
С выздоровлением выписано 3259 человек за сутки (за всё время — 696 681). Смертью закончилось ещё 70 случаев заболевания (за всё время — 15 001).