В России за сутки от коронавируса скончались 70 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки было зарегистрировано ещё 5118 случаев заражения COVID-19. Это минимально суточное количество выявленных с 23 апреля.

За всё время пандемии коронавирус выявили уже у 892 654 человек. Одновременно болеют 180 972 пациента. Это число за сутки увеличилось на 1789 человек.