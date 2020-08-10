«За» и «против»: Возле горы Куштау проходят протестные акции из-за разработки шихана

У подножья горы Куштау прошли стихийные митинги. Протестующие, которых, по разным оценкам, было около 3 тысяч человек, разделились на два лагеря. Одни выступали за разработку шихана, вторые - против.
Накануне, 9 августа, возле горы в живую цепь выстроились активисты-защитники Куштау. В совокупности, вместе с представителями правоохранительных органов, число участников акции оценивается в 1200 человек. В основном это были жители отдаленных районов республики, ранее принимавших участие в деятельности, запрещённой на территории России организации «Башкорт», признанной по решению суда экстремистской. Они требовали полностью остановить работы БСК на Куштау.
10 августа утром около 1500 жителей Стерлитамака организовали мирное шествие на Куштау. В основном это были работники завода БСК. Они требовали прекратить препятствовать законной геологоразведке на Куштау, которая проводится в соответствии с выданными федеральными органами власти разрешениями и лицензиями. В руках у них были плакаты «Дайте Соде работать», «Я работаю на БСК, кормлю семью», «Не лишайте меня стабильной работы на БСК», «Не лишайте нас зарплаты», «Не дадим закрыть Соду», «Завод будет работать», «Нет закрытию Соды» и другие.
В ходе стихийных акции серьёзных стычек сторонников разработки горы с защитниками Куштау не зафиксировано. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают соблюдение правопорядка.