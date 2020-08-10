«За» и «против»: Возле горы Куштау проходят протестные акции из-за разработки шихана

10 августа утром около 1500 жителей Стерлитамака организовали мирное шествие на Куштау. В основном это были работники завода БСК. Они требовали прекратить препятствовать законной геологоразведке на Куштау, которая проводится в соответствии с выданными федеральными органами власти разрешениями и лицензиями. В руках у них были плакаты «Дайте Соде работать», «Я работаю на БСК, кормлю семью», «Не лишайте меня стабильной работы на БСК», «Не лишайте нас зарплаты», «Не дадим закрыть Соду», «Завод будет работать», «Нет закрытию Соды» и другие.