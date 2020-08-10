В Башкирии 15-летнюю школьницу три часа насиловал мужчина

В Ишимбае произошло серьёзное преступление. 15-летняя школьница подверглась насилию со стороны старшего товарища. Подробности инцидента рассказали корреспонденты ИА «Башинформ».
7 августа в одной из квартир города девочка оказалась с 26-летним мужчиной. Он начал домогаться к ней, а потом несколько часов насиловал школьницу. Подозреваемого задержала полиция.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». С подозреваемым проводятся следственные действия. Скорее всего, на время расследования мужчину заключат под стражу.