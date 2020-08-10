В Башкирии в 2021 году откроются три модельные библиотеки

Конечно, этой новости обрадовалось местное население районов, которые хотят, чтобы их библиотеки преобразились. Ведь сегодня сельчане уже понимают, что модельные библиотеки — это уже совершенно новое библиотечное пространство, которое будет оснащено компьютерной техникой и широкополосным интернетом. Теперь библиотека для жителей районов станет не только тем местом, где выдают книги, а настоящим культурным центром.