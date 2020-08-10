В Башкирии в 2021 году откроются три модельные библиотеки

В 2021 году в Башкирии откроются три модельные библиотеки. Открытие читален стало возможно благодаря реализации нацпроекта «Культура». Двери библиотеки откроются для жителей трех районов республики.
На днях стали известны результаты конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Из Башкортостана в конкурсном отборе из восьми заявок выиграли Центральная районная библиотека Кугарчинского района, Старокалмашевская сельская библиотека Чекмагушевского района и Наумовская сельская библиотека № 35 Стерлитамакского района.
Конечно, этой новости обрадовалось местное население районов, которые хотят, чтобы их библиотеки преобразились. Ведь сегодня сельчане уже понимают, что модельные библиотеки — это уже совершенно новое библиотечное пространство, которое будет оснащено компьютерной техникой и широкополосным интернетом. Теперь библиотека для жителей районов станет не только тем местом, где выдают книги, а настоящим культурным центром.
В Министерстве культуры РБ рассказали, что на создание трёх модельных библиотек республика получит 20 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на пополнение книжных фондов, внедрение станций самостоятельной выдачи книг и электронных читательских билетов, закупку оборудования и мебели.
Специалисты пояснили, что создание модельных библиотек подразумевает обеспечение доступа пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, оснащение высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, создание точек доступа к «Национальной электронной библиотеке».Также в рамках проекта предполагается создание современного библиотечного пространства, формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов.
В этом году для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина, было подано более 542 заявки от 82 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110 библиотек (30 центральных и 80 малых) из 59 субъектов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в 2021 году.