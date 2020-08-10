Евсеев прокомментировал поражение «Уфы» в матче с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Уфа» стартовал в новом сезоне Российской Премьер-лиги с крупного поражения. Команда Вадима Евсеева на стадионе «Нефтяник» уступила «Краснодару».

«Уфа» в прошлом сезоне заслужила неофициальное звание «грозы авторитетов». Но «Краснодару» удалось дважды нанести поражение команде Вадима Евсеева. Вот и на этот раз гости очень уверенно начали встречу. К середине первого тайма процент владения мячом у них был выше восьмидесяти. Ударов по воротам Беленова тоже было много. «Уфа» ответила своим моментом. Артем Голубев опасно бил с близкой дистанции. Его удар заблокировал Кайо. Воспитанник «Краснодара» Голубев не сумел огорчить бывшую команду.

В Уфе добиться победы крайне сложно. Я рад, что мы были очень дисциплинированны. Быстро работали с мячом, делали много обострений. Мурад Мусаев, главный тренер ФК «Краснодар»

В конце первой половины Маркус Берг имел хороший момент, но красивое спасение Беленова помешало забить. Он же в начале второго отрезка попал в перекладину с близкой дистанции. Атаки «Краснодара» становились все более и более опасными. Следом Кабелла опасно бил головой в упор. Все же французу удалось открыть счет через пару минут. Вандерсон протащил мяч к штрафной хозяев, а Кабелла положил мяч в ворота. На этом корсиканец не остановился и вскоре оформил дубль, очень красиво положив мяч в угол. Окончательно добил «Уфу» гол Берга. Форварду оставалось лишь замкнуть прострел Вандерсона вдоль ворот.

Пропустили, но это не значит, что надо бежать вперед и открывать те зоны, которыми славится «Краснодар». Чем они и воспользовались. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

«Уфа» редко на домашнем поле пропускает так много. Крупное поражение для коллектива Вадима Евсеева тоже редкость. Уфимцам удалось сохранить лицо и не допустить еще более удручающего результата. У башкирской команды дебютировал Кирилл Фольмер. Мурад Мусаев в концовке также выпустил молодежь, чтобы поберечь лидеров.

Мандража никакого не было, вышел спокойно. Первую пару тройку минут задохнулся немного. Но потом нормально. Кирилл Фольмер, полузащитник ФК «Уфа»