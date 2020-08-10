Евсеев прокомментировал поражение «Уфы» в матче с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Уфа» стартовал в новом сезоне Российской Премьер-лиги с крупного поражения. Команда Вадима Евсеева на стадионе «Нефтяник» уступила «Краснодару».
«Уфа» в прошлом сезоне заслужила неофициальное звание «грозы авторитетов». Но «Краснодару» удалось дважды нанести поражение команде Вадима Евсеева. Вот и на этот раз гости очень уверенно начали встречу. К середине первого тайма процент владения мячом у них был выше восьмидесяти. Ударов по воротам Беленова тоже было много. «Уфа» ответила своим моментом. Артем Голубев опасно бил с близкой дистанции. Его удар заблокировал Кайо. Воспитанник «Краснодара» Голубев не сумел огорчить бывшую команду.
В конце первой половины Маркус Берг имел хороший момент, но красивое спасение Беленова помешало забить. Он же в начале второго отрезка попал в перекладину с близкой дистанции. Атаки «Краснодара» становились все более и более опасными. Следом Кабелла опасно бил головой в упор. Все же французу удалось открыть счет через пару минут. Вандерсон протащил мяч к штрафной хозяев, а Кабелла положил мяч в ворота. На этом корсиканец не остановился и вскоре оформил дубль, очень красиво положив мяч в угол. Окончательно добил «Уфу» гол Берга. Форварду оставалось лишь замкнуть прострел Вандерсона вдоль ворот.
«Уфа» редко на домашнем поле пропускает так много. Крупное поражение для коллектива Вадима Евсеева тоже редкость. Уфимцам удалось сохранить лицо и не допустить еще более удручающего результата. У башкирской команды дебютировал Кирилл Фольмер. Мурад Мусаев в концовке также выпустил молодежь, чтобы поберечь лидеров.
«Краснодару» уже в следующем туре предстоит встретиться с «Локомотивом». Крупная победа на выезде позволит подойти с хорошим настроением к встрече с прямым конкурентом. «Уфа» попытается реабилитироваться перед болельщиками в Туле.