Эксперт о разработку Куштау: «Стоит обращать внимание на экономическую сторону вопроса»

Отказ от разработки шихана Куштау приведет к большим экономических потерям для Башкирии. Такое мнение высказал ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров. По его словам, нужно подумать и о девяти тысячах работниках Башкирской содовой компании. 

Также Янгиров заявил, что отказ от разработки Куштау будет означать значительное повышение транспортных расходов, падение рентабельности Башкирской содовой компании, снижение ее конкурентоспособности, как следствие, прямые потери в налоговых отчислениях во все уровни бюджета, потери в занятости населения и потери в доходах населения Стерлитамака и всей республики.

На мой взгляд, здесь стоит обращать внимание на экономическую сторону вопроса. В настоящее время Башкирская содовая компания является крупнейшей компанией в Республике Башкортостан, но и в целом по Российской Федерации. Известно, что БСК имеет долю в 65 процентов по общему объему российского производства кальцинированной соды. И здесь необходимо отметить, что, несмотря на то, что Башкирская содовая компания крупнейшая, у нее есть и конкуренты. В частности, Березниковский содовый завод, Ачинский глиноземный комбинат, Пикалевская сода. В настоящее время Башкирская содовая компания является лидером среди представленных конкурентов, и если отказаться от разработки Куштау, то транспортные расходы Башкирской содовой компании значительно вырастут. Это приведет к тому, что наша компания потеряет конкурентоспособность, значительно снизив свою рентабельность, и конкуренты смогут в значительной степени навредить развитию нашей содовой компании. Надо учитывать, что в нынешнее время Башкирская содовая компания отчисляет во все уровни бюджета, в том числе в бюджет города Стерлитамак, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет, до 10 миллиардов рублей в год. Это колоссальная сумма, которая позволяет выполнять целый ряд социальных обязательств. Если Башкирская содовая компания потеряет свою конкурентоспособность, она уже не сможет производить столь высокие отчисления. Кроме того, в этой компании работает до 9 тысяч человек. Это очень большая цифра для занятых Стерлитамака, и эти люли могут остаться без работы и, соответственно, усилится социальная напряженность, будет падение доходов населения города Стерлитамак и в целом республики. Таким образом экономический ущерб очевиден. В условиях самоизоляции, пандемии, Башкирская содовая компания показала свою устойчивость, сумев сохранить все объемы производства, финансовые показатели, несмотря на сложнейшие условия кризиса. Лишение такого предприятия для Республики Башкортостан — достаточно серьезный удар по экономике региона

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института развития образования Республики Башкортостан

Напомним, что у подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности в обоих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.