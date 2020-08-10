«Мы не в квартире живем!»: в Башкирии жильцы общежития возмущены огромными суммами в платежках

150 рублей вместо 29. И это за один квадратный метр. Жители одного из общежитий в Туймазах возмущены резким скачком тарифа за содержание жилья. С начала лета эта услуга выросла в пять раз.

А вот Радифу Исланову приходится платить еще больше. Площадь его комнаты – 21 квадратный метр. В итоге только за содержание выходит сумма свыше трех тысяч рублей. И это за общежитие. Все дело в резком изменении тарифа.

Раньше было почти 30 рублей, а сейчас 150. Нам очень тяжело это платить. Потому что три с половиной тысячи за каждый месяц платить надо. Это только за содержание и ремонт, а ремонт не делается. Радиф Исланов, житель дома по улице Комарова, 25Б

Платить такие деньги не хотят, с изменениями не согласны. Жильцы общежития в Туймазах говорят, что не давали письменного согласия на утверждение тарифа. За что платить, если дом и общие коридоры в плачевном состоянии, возмущаются жильцы.

Изменений по дому вообще никаких нет. Нам обещали ремонт полный, но никакого ремонта нет. Золотые горы обещали, этих золотых гор тоже не видать. Мы живем в общежитии, мы не в квартире живем! Мы даже больше платим, чем в квартире. Венера Якубовская, жительница дома по улице Комарова, 25Б

А вот представители управляющей компании утверждают, что необходимое количество подписей за поднятие тарифа, а это 52 процента жильцов, у них есть. И связано это повышение именно с состоянием дома, говорит руководитель УК «Северный».

Мы управляем этим домом с 2017 года, достались эти дома в не очень нехорошем состоянии. Соответственно, средств не хватает для того, чтобы выполнить такие работы. 29 рублей – это только минимальный перечень работ. Ильнур Гареев, директор управляющей компании «Северный»

Такой тариф, по словам руководителя управляющей компании, утвердили сроком на один год. За это время все запланированные работы, обещают выполнить. Смета уже составлена. Общая сумма – около 1 млн 700 тыс рублей. В перечень работ входит косметический ремонт в секциях, кухнях, санузлах и душевых.