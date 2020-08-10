«Мы не в квартире живем!»: в Башкирии жильцы общежития возмущены огромными суммами в платежках

150 рублей вместо 29. И это за один квадратный метр. Жители одного из общежитий в Туймазах возмущены резким скачком тарифа за содержание жилья. С начала лета эта услуга выросла в пять раз.
А вот Радифу Исланову приходится платить еще больше. Площадь его комнаты – 21 квадратный метр. В итоге только за содержание выходит сумма свыше трех тысяч рублей. И это за общежитие. Все дело в резком изменении тарифа.
Платить такие деньги не хотят, с изменениями не согласны. Жильцы общежития в Туймазах говорят, что не давали письменного согласия на утверждение тарифа. За что платить, если дом и общие коридоры в плачевном состоянии, возмущаются жильцы.
А вот представители управляющей компании утверждают, что необходимое количество подписей за поднятие тарифа, а это 52 процента жильцов, у них есть. И связано это повышение именно с состоянием дома, говорит руководитель УК «Северный».
Такой тариф, по словам руководителя управляющей компании, утвердили сроком на один год. За это время все запланированные работы, обещают выполнить. Смета уже составлена. Общая сумма – около 1 млн 700 тыс рублей. В перечень работ входит косметический ремонт в секциях, кухнях, санузлах и душевых.
Также предусмотрена замена газовых плит, вентканалов и ремонт фасада балконов. Так что Радифу Исланову и остальным жильцам общежития остается согласиться с такими условиями, либо – дорога в суд, возвращение к прежнему тарифу и ремонт общедомового имущества своими силами.