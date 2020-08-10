Нам удалось отстоять Торатау: эксперт

Вопрос разработки уникального природного наследия в Башкирии обсуждается не первый год. Мурад Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» по Республике Башкортостан, член Регионального штаба ОНФ по Республике Башкортостан, член Общественного совета при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, отметил плюсы и минусы данного мероприятия.
У горы Куштау возле Стерлитамака прошло два митинга. Одни митингующие категорически против разрушения природного наследия. А другие митингующие за возобновления работ на Куштау, в основном, среди них рабочие предприятия.
Фото: Башинформ.