Нам удалось отстоять Торатау: эксперт

Тема сохранения уникального природного наследия и градообразующего предприятия города Стерлитамака на повестке не один год. Нам удалось отстоять Торатау, я лично отвозил собранные в защиту подписи в приёмную Президента РФ. В любом случае, надо приходить к компромиссу — оставить без сырья одного из крупнейших налогоплательщиков тоже не имеем морального права.

Мурад Шафиков