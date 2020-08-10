Нам удалось отстоять Торатау: эксперт

Вопрос разработки уникального природного наследия в Башкирии обсуждается не первый год. Мурад Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» по Республике Башкортостан, член Регионального штаба ОНФ по Республике Башкортостан, член Общественного совета при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, отметил плюсы и минусы данного мероприятия.

Тема сохранения уникального природного наследия и градообразующего предприятия города Стерлитамака на повестке не один год. Нам удалось отстоять Торатау, я лично отвозил собранные в защиту подписи в приёмную Президента РФ. В любом случае, надо приходить к компромиссу — оставить без сырья одного из крупнейших налогоплательщиков тоже не имеем морального права.

Мурад Шафиков

У горы Куштау возле Стерлитамака прошло два митинга. Одни митингующие категорически против разрушения природного наследия. А другие митингующие за возобновления работ на Куштау, в основном, среди них рабочие предприятия.

Фото: Башинформ. 