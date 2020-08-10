В Уфе 10-летняя девочка попала под машину, пытаясь догнать собаку

8 августа в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маленькой девочки. 10-летняя школьница попала под машину, выбежав на дорогу. Пресс-служба Госавтоинспекции рассказала подробности произошедшего.

35-летний мужчина на «Черри Тигго» двигался в сторону улицы Вологодской. В этот момент на дорогу выбежала 10-летняя девочка. Малышка пыталась догнать собаку, которая вырвалась из рук хозяйки.

Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка получила многочисленные травмы ибыла госпитализирована. Оказалось, что и водитель до этого был лишён права водить транспортное средство.