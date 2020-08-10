В Уфе до смерти избили 28-летнего парня из-за денег

9 августа в башкирской столице произошла страшная трагедия. В больнице трагически скончался 28-летний парень. Его забил до смерти знакомый из-за денежного долга.
Следком Башкирии рассказал подробности трагедии. Оказалось, молодой человек повздорил со знакомым из-за денег. Словесный конфликт быстро перерос в избиение и поножовщину – подозреваемый ударил парня ножом в бедро.
Сам виновник произошедшего довёз молодого уфимца в больницу. Однако врачам не удалось спасти жизнь несчастного. Преступник задержан, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.