«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом матче Кубка Республики Башкортостан

В Уфе сегодня стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» начал игрой против челябинского «Трактора».

В первом периоде Петр Хохряков дважды поразил ворота соперника. Во втором Сергей Калинин в большинстве отыграл одну шайбу. Юлаевцы ответили голом Сакари Маннинена также в неравных составах. Якоб Берглунд и Илья Карпухин сумели сравнять счет еще до окончания второго отрезка. Решающую шайбу в овертайме забросил защитник челябинцев Ник Бэйлен.