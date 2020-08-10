Мощный ливень затопил несколько домов в Уфе

Сырость в квартирах и водопады в подъездах. В минувшие два дня на республику обрушились тропические ливни. С таким количеством воды коммуникации справлялись не везде. Особенно много роликов появилось в Интернете из Уфы, где многоквартирные дома попросту топило. Пострадали не только старые здания, но и новостройки.
Будто сцена из фильма-катастрофы. Потоки воды с улицы устремляются в подъезд, грозя окончательно затопит выход. Это видео жильцы дома №53 по улице Свободы сняли накануне. Но даже сегодня, когда дождь был не столь сильным, перед подъездной дверью все еще лужа, преодолеть которую можно лишь в сапогах.
Раньше перед домом была ливневка, но она уже давно не функционирует. Вместо нее сделана канава. Однако стекающая вода все же находит путь в подъезды и подвал. Из-за этого в доме прибавляется проблем.
Эту придомовую территорию Орджоникидзевский район намерен включить в программу “Башкирские дворики”, а старая ливневка на стадии признания бесхозной. И в скором времени она перейдет на баланс города.
Собственный водопад вчера неожиданно появился у жильцов дома №19 по улице Вологодской. Правда, ему они вряд ли обрадовались. Из-за этого у них не работает лифт, а стены и потолки украшают разводы. Ливневка, ведущая с крыши, попросту не справилась с объемом осадков. И в приватной беседе люди высказали свое мнение, почему.
Опасаясь замыкания, Лилия Хаибрахманова отключила электричество в квартире. Вода с потолка стала полной неожиданностью для хозяйки, ведь дом новый, построен всего два года назад. Теперь же стены спальни украшают узоры подтеков.
Подобные подтеки есть и в других квартирах. Жильцы предполагают, что вода затекает к ним из-за некачественных швов и стыков. Фонд развития жилищного строителсьтва республики, выступающий заказчиком и застройщиком, намерен завтра провести выездную комиссию и обследование дома.
А пока жильцы пострадавших квартир от непогоды в городе подсчитывают, во сколько им обойдется ремонт. Судя по прогнозам, пасмурная погода в республике сохранится. И не исключено, что она вновь преподнесет дождливый сюрприз.