Мощный ливень затопил несколько домов в Уфе

Сырость в квартирах и водопады в подъездах. В минувшие два дня на республику обрушились тропические ливни. С таким количеством воды коммуникации справлялись не везде. Особенно много роликов появилось в Интернете из Уфы, где многоквартирные дома попросту топило. Пострадали не только старые здания, но и новостройки.

Будто сцена из фильма-катастрофы. Потоки воды с улицы устремляются в подъезд, грозя окончательно затопит выход. Это видео жильцы дома №53 по улице Свободы сняли накануне. Но даже сегодня, когда дождь был не столь сильным, перед подъездной дверью все еще лужа, преодолеть которую можно лишь в сапогах.

Внутри подъезда залило первые три ступени. Мы не можем выйти на улицу, тут "море", нет дороги нигде. Наиля Александрова, жительница дома №53 по ул. Свободы

Раньше перед домом была ливневка, но она уже давно не функционирует. Вместо нее сделана канава. Однако стекающая вода все же находит путь в подъезды и подвал. Из-за этого в доме прибавляется проблем.

Ночью просыпаемся от комаров, у нас даже зимой комары. Анастасия Гнедкова, жительница дома №53 по ул. Свободы

Эту придомовую территорию Орджоникидзевский район намерен включить в программу “Башкирские дворики”, а старая ливневка на стадии признания бесхозной. И в скором времени она перейдет на баланс города.

Мы запланировали сделать временную ливневку по улице Дмитрева. Артур Шагаргазин, директор УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы

Собственный водопад вчера неожиданно появился у жильцов дома №19 по улице Вологодской. Правда, ему они вряд ли обрадовались. Из-за этого у них не работает лифт, а стены и потолки украшают разводы. Ливневка, ведущая с крыши, попросту не справилась с объемом осадков. И в приватной беседе люди высказали свое мнение, почему.

Опасаясь замыкания, Лилия Хаибрахманова отключила электричество в квартире. Вода с потолка стала полной неожиданностью для хозяйки, ведь дом новый, построен всего два года назад. Теперь же стены спальни украшают узоры подтеков.

Подтеков стало больше, обои набухли уже. Лилия Хаибрахманова, жительница дома №16 по ул. Полковника Меликова

Подобные подтеки есть и в других квартирах. Жильцы предполагают, что вода затекает к ним из-за некачественных швов и стыков. Фонд развития жилищного строителсьтва республики, выступающий заказчиком и застройщиком, намерен завтра провести выездную комиссию и обследование дома.

С участием генерального подрядчика и управляющей компании, после чего будеим понимать степень проблемы. Дом находится на гарантийном обслуживании. Александр Корытко, заместитель генерального директора Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан