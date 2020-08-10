Строительство зоопарка и выплаты учителям: итоги еженедельной оперативки с Радием Хабировым

В Уфе может начаться строительство зоопарка, а вот на передвижные зверинцы, наоборот, могут наложить запрет. Об этом заявил Глава Башкортостана на еженедельном оперативном совещании.

По словам Радия Хабирова, сейчас животные-гастролеры содержатся в плохих условиях. Комфортное пребывание можно обеспечить только в постоянных специализированных вольерах. На заседании также обсудили вопрос выплат учителям детей-стобальников, частоту дезинфекции подъездов и не только.

В передвижном зоопарке Армена Хачатуряна – самые разнообразные представители фауны. И за их судьбу мужчина, по его словам, вынужден не первый год бороться с администрацией города. Камнем преткновения является земельный участок, на котором стоят вольеры.

То, что в администрациях не всегда охотно идут на контакт с владельцами таких зверинцев, тоже можно объяснить. Ведь во многих передвижных зоопарках питомцев содержат в ужасных условиях. Два года назад суд конфисковал краснокнижных животных в Бирске. Звери были истощены, находились в грязных и холодных помещениях, которые не соответствовали условиям их обитания. Позицию зоозащитников поддержал и Глава республики. Радий Хабиров попросил правительство проработать вопрос о запрете подобных вольеров.

На оперативном совещании также подвели итоги единого госэкзамена. В текущем году увеличилось число отличников – до 127. Учителей, воспитавших таких учеников, было предложено премировать суммой в 50 тысяч рублей. В общей сложности понадобится около 5,5 млн.

Не обошли стороной и тему медицины. По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Башкортостане возводят более 40 медицинских объектов на сумму 3,5 млрд рублей. До конца года введут в строй 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Говоря о нынешней эпидемиологической ситуации, в Минздраве отметили: наблюдается тенденция снижения заболеваемости внебольничной пневмонией.