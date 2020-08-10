В Уфе прошли соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

В Уфе День физкультурника отметили баскетбольными соревнованиями «Оранжевый мяч». Традиционные всероссийские соревнования по баскетболу 3 на 3 уже 15 лет объединяют десятки тысяч людей по всей стране.

Ежегодно в «Оранжевом мяче» по всей республике принимают участие свыше пяти тыс человек. В этом году турнир в Уфе объединил 12 команд в возрасте от 19 лет и старше.

В прошлом году в это время было больше 150 команд. Я считаю, что ребята молодцы и показали хороший результат. Валерий Дерипаско, председатель Федерации баскетбола Республики Башкортостан

Команды разделили на четыре группы. После кругового турнира четыре лучших коллектива определили тройку призеров. Бронзовые медали завоевала команда «УАПО», вторыми стали ребята из «Западного побережья», а победу праздновала команда «Выжившие».