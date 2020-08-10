В Уфе прошли соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

В Уфе День физкультурника отметили баскетбольными соревнованиями «Оранжевый мяч». Традиционные всероссийские соревнования по баскетболу 3 на 3 уже 15 лет объединяют десятки тысяч людей по всей стране.
Ежегодно в «Оранжевом мяче» по всей республике принимают участие свыше пяти тыс человек. В этом году турнир в Уфе объединил 12 команд в возрасте от 19 лет и старше.
Команды разделили на четыре группы. После кругового турнира четыре лучших коллектива определили тройку призеров. Бронзовые медали завоевала команда «УАПО», вторыми стали ребята из «Западного побережья», а победу праздновала команда «Выжившие».