В Башкирии детям из малоимущих семей помогут собраться в школу

Жители республики могут помочь детям в трудной жизненной ситуации. Школьная форма, книги и канцелярские принадлежности – в Башкортостане стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она будет проходить до начала сентября. Чем люди могут помочь первоклассникам?

Ранец со школьными принадлежностями и, конечно же, с наилучшими пожеланиями. С таким комплектом начинать учебный год вдвойне приятнее. Четвероклассник выбрал рюкзак не только для себя: в этом году его младший брат – первоклассник. Отец мальчишек погиб в прошлом году. Их мать пока находится в декретном отпуске. Семье потребовалась поддержка.

Несмотря на пандемию, предприниматели Башкортостана и в этом году активно подключились к сбору средств. Ирина не первый раз занимается благотворительностью. А вот участие в этой акции женщина принимает второй год подряд.

Помочь может любой. Новые канцелярские товары принимают в отделениях республиканского ресурсного центра «Семья». Принести можно письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества. Также принимаются портфели, школьная форма, учебники и художественная литература в хорошем состоянии.

В прошлом году благодаря этой акции помощь на сумму около 10 млн рублей получили почти восемь тысяч детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детей-инвалидов.