Еще одна школа Башкирии получит статус полилингвальной

Статус полилингвальной с сентября получит школа №23 в Стерлитамаке. Это образовательное учреждение на 1600 мест. Оно вошло в сеть из 14 образовательных учреждений, которые появятся по всей республике к 2024 году.

Анна Идрисова пришла в школу, чтобы устроить младших детей. В третий и четвертый класс, как она надеется, пойдут ее младшие Диана и Юлиана. Это выбор всей семьи: их впечатлило новое современное здание, а также профессиональные преподаватели, о которых говорят в микрорайоне.

В новом учебном году в эту школу придут 1600 участников. Это 54 класса. По словам руководства образовательной организации, штат учителей полностью укомплектован. На работу взяли преподавателей китайского и турецкого, которые проходили стажировку за рубежом. Школа будет работать с продленкой: внеурочно можно будет изучать также испанский.

В классы Росгвардии здесь берут учеников 5-ого, 7-ого и 10-ого. Дети проходят подготовку к военной и государственной службе. Главное преимущество – возможность поступить в вузы Росгвардии, а также пройти службу в Вооруженных силах России.