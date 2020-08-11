В Башкирии мажор на BMW чуть не разбился, пытаясь впечатлить девушку

Молодые любители гонок на большие скоростях чудом остались живы.
Житель Октябрьского по имени Руслан накануне хотел сильно впечатлить свою девушку. Катаясь по извивающимся улицам города на своем BMW, он решил продемонстрировать ей умение входить в поворот через занос.
Парень дернул руль, после чего автомобиль автомобиль перестал слушаться Руслана. Перед капотом на мгновение показались пешеходы, но молодой гонщик вовремя вывернул руль обратно, иномарка вернулась в прежнюю траекторию.
Видео разлетелось по сообществам российских стритрейсеров. Жителя Башкирии назвали красавчиком, однако заметили, что во время "исполнения" на пешеходной дорожке находилось много людей. Рисковать горожанами ради таких вещей не стоит.