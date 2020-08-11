Эксперты: Уфу ждут очень большие пробки

В Уфе прогнозируется резкое увеличение количества автомобилей. По прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет темпы развития транспортной инфраструктуры будут рекордными.

Сейчас на тысячу жителей башкирской столицы приходится примерно 300 автомобилей. Аналитики считают, что для города-миллионника это достаточно мало. К 2023-2025 годам эта цифра вырастет до 325-335 машин на тысячу человек. Потом, считают аналитики, темпы роста автомобилей снизятся.