В Башкирии молодой водитель сбил двух пешеходов

Накануне, 10 августа, в Стерлитамаке произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зафиксирован на улице Коммунистической. Подробности произошедшего рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции.
19-летний парень управлял ВАЗ-2107. В какой-то момент на дороге появились два пешехода, но юный водитель не успел затормозить. Автомобиль наехал на местных жителей, которые переходили по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии 41-летний мужчина и 39-летняя женщина получили различные травмы. Им понадобилась помощь медиков. Всего за последние сутки выявлено 6 автомобильных аварий.
Фото: ГИБДД РБ.