Житель Башкирии трагически погиб в страшном пожаре

Накануне, 10 августа, вечером поступила информация о возгорании в Благовещенске. Огонь был замечен в частном доме по улице Орловское лесничество. Сотрудники организации спасения немедленно прибыли на место происшествия.

Оказалось, огнём охвачен не сам бревенчатый дом, а дощатый пристрой. Восемь человек и три единицы специальной техники бросились тушить возгорание. К сожалению, в пожаре есть погибшие.

На месте разрушенного строения было найдено тело 63-летнего мужчины. Причины и все обстоятельства трагедии предстоит выяснить. На месте работал дознаватель МЧС России.