В Уфе соединят разорванную трамвайную сеть

Около 20 лет назад трамвайная сеть в Уфе была разорвана на две части. Теперь южная часть города и северная не связаны трамвайными путями. В Уфе разрабатывается проект возрождения единой сети.

Этому вопросу уделили большое внимание на «Транспортном часе» 10 августа. Рассматривается несколько вариантов восстановления трамвайных путей. Даже обсуждается изначальный вариант, когда трамваи ходили по проспекту Октября.

Однако скорее всего трамвайный путь будет проложен по улице Российской. Стоит отметить, что восстановление связи будет происходить за счет федерального бюджета. Новые маршруты будут учитываться в Генеральном плане развития Уфы.

Строительство 10-километровой линии позволит снизить загруженность дорожной сети и обеспечить для горожан быстрое и комфортное передвижение. Новая трасса не нанесёт ущерба благоустройству и озеленению улицы. В дальнейших планах – соединить трамвайными путями микрорайоны Инорс и Сипайлово. Ильдар Юланов, заместитель главы администрации Уфы, начальник управления транспорта и связи