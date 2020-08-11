В Уфе соединят разорванную трамвайную сеть

Около 20 лет назад трамвайная сеть в Уфе была разорвана на две части. Теперь южная часть города и северная не связаны трамвайными путями. В Уфе разрабатывается проект возрождения единой сети.
Этому вопросу уделили большое внимание на «Транспортном часе» 10 августа. Рассматривается несколько вариантов восстановления трамвайных путей. Даже обсуждается изначальный вариант, когда трамваи ходили по проспекту Октября.
Однако скорее всего трамвайный путь будет проложен по улице Российской. Стоит отметить, что восстановление связи будет происходить за счет федерального бюджета. Новые маршруты будут учитываться в Генеральном плане развития Уфы.
Фото: Башинформ.