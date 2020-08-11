«Скорость невероятная»: Нюта Федермессер оценила темпы строительства хосписа в Башкирии

Напомним, в Уфе приступили к строительству хосписа в прошлом месяце. Местом выбрана площадка за торговым центром «Мега». К концу года планируется поднять коробку здания, а уже в 2021 году – открыть медучреждение для приема пациентов. Хоспис рассчитан на 60 коек. 40 из них для взрослых и 20 – для детей. В каждом из блоков предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки. В хосписе обустроят два въезда: главный будет вести к приемному покою и главному входу, а второй предназначен для выезда бригад и загрузки пищеблока. Стоимость строительства оценивалась в 800 млн рублей. Сбор средств благотворителей продолжается.