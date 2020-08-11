«Скорость невероятная»: Нюта Федермессер оценила темпы строительства хосписа в Башкирии

Нюта Федермессер высоко оценила быстрые сроки запуска первого в Башкортостане хосписа.

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», общественник и филантроп осмотрела площадку, где уже ведутся строительные работы. Видео в своих социальных сетях опубликовала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Хочется приехать через год, чтобы здесь стоял хоспис. Скорость невероятная. Если это начали год назад... В Москве два года только согласовывали выход на площадка.

Анна Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»

Мы вобрали весь опыт хосписов в России, даже мировой опыт рассмотрели. По мнению Анны Федермессер, это самый правильный проект хосписа на сегодняшний день.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Напомним, в Уфе приступили к строительству хосписа в прошлом месяце. Местом выбрана площадка за торговым центром «Мега». К концу года планируется поднять коробку здания, а уже в 2021 году – открыть медучреждение для приема пациентов. Хоспис рассчитан на 60 коек. 40 из них для взрослых и 20 – для детей. В каждом из блоков предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки. В хосписе обустроят два въезда: главный будет вести к приемному покою и главному входу, а второй предназначен для выезда бригад и загрузки пищеблока. Стоимость строительства оценивалась в 800 млн рублей. Сбор средств благотворителей продолжается.