В Башкирии без вести пропала группа туристов

10 августа в «Систему-112» поступило сообщение о пропаже туристической группы. Компания из восьми человек отправилась на отдых на водопад Атыш Белорецкого района. Однако в назначенное время туристы домой не вернулись.

8 августа незарегистрированная группа туристов отправилась в небольшое путешествие. 9-го числа туристы должны были вернуться домой, однако группа перестала выходить на связь. На помощь выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Во время поисковых работ спасатели помогли ещё одной группе из 10 человек. Туристы не могли переправиться на другой берег из-за сильного разлива реки. Сейчас ведутся поиски потерявшейся группы туристов. Очевидцы отметили, что видели неких путешественников у водопада.