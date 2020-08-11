В Башкирии в жутком пожаре погиб бездомный

Сегодня, 11 августа, ночью поступило сообщение о пожаре в селе Урмантау Салаватского района. Огонь охватил неэксплуатируемый двухквартирный дом. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Информация о пожаре поступила в 00:58, а уже в 1:20 возгорание было локализовано. Через десять минут огонь был полностью ликвидирован. На месте сгоревшего дома было обнаружено тело неизвестного.
Оказалось, погибший – человек без определенного места жительства. Все обстоятельства трагедии выясняются. Причины пожара пока неизвестны.
Фото: МЧС по РБ.