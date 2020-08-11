В России выявили менее 5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. За сутки впервые с конца апреля было выявлено менее 5 тысяч зараженных. Зарегистрировано 4945 больных.

За всё время пандемии зарегистрировано 897 599 больных. Одновременно болеют 179 293. Этот показатель за сутки уменьшился на 1679 человек.