Жителям Башкирии оставили жуткое послание

Жители деревни Ибрагимово из Башкирии обнаружили на улице подвешенного к железному каркасу человека.
Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это очень хороший манекен, максимально похожий на настоящего человека. На нем висел кусок картона с надписью "АБЕЛГУЗИН".
Сельчане предположили, о ком может идет речь. По словам местных, это местный предприниматель, который держит небольшой магазинчик. В общей сложности в деревне всего три коммерсанта со своими торговыми точками.
Деревенские жители считают, что такое жуткое послание вполне могли оставить конкуренты. При этом они отмечают: неизвестно, что мог натворить местный предприниматель, чтобы заслужить подобное "предупреждение".