Жителям Башкирии оставили жуткое послание

Жители деревни Ибрагимово из Башкирии обнаружили на улице подвешенного к железному каркасу человека.

Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это очень хороший манекен, максимально похожий на настоящего человека. На нем висел кусок картона с надписью "АБЕЛГУЗИН".

Сельчане предположили, о ком может идет речь. По словам местных, это местный предприниматель, который держит небольшой магазинчик. В общей сложности в деревне всего три коммерсанта со своими торговыми точками.