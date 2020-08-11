Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса

Владимир Путин заявил об этом на совещании с членами Правительства России.

На очередном совещании Президент России упомянул об официальной регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат был изобретен именно в нашей стране.

Он отметил, что специалисты вели кропотливую работу с самого начала развития пандемии. И спустя почти полгода удалось добиться ошеломительного результата: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что подобная работа ведется и у китайских коллег. Специалисты из Поднебесной также находятся на стадии регистрации своего продукта.

Это колоссальная работа. Это наша победа. Прошу в обязательном порядке ускорить процесс массового выпуска вакцины, чтобы те, кто хочет, могли вакцинироваться. Это должно быть добровольно. Владимир Путин

Также руководитель государства поделился информацией о том, как люди реагируют на новую российскую вакцину. По словам Путина, в большинстве своем человек даже не поймет, что ему ввели новый препарат.

В некоторых же случаях в первый день у пациента поднимается температура до 38 градусов, во второй падает до 37, а на третий день она проходит. Владимир Путин