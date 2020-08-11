«Она никому не нужна»: в Уфе корыстные родственники заперли бабушку в квартире

Она ведь никому не нужна. Её лишили права выходить на улицу, так как боятся, что потеряется. Ее закрывают как психически больного человека, хотя для этого показаний нет, и в конце то концов, ее кормят один раз в неделю! У нее нет никакой мобильной связи, нет связи вообще с миром, а если нужна скорая помощь, что делать? Нет телефонов контактных с теми, кто пользуется ее пенсией, и кому после смерти достанется ее квартира.

волонтёры организации «Старость в радость»