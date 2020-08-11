«Она никому не нужна»: в Уфе корыстные родственники заперли бабушку в квартире

Волонтеры организации «Старость в радость» помогли 91-летней бабушке, с которой жестоко и несправедливо поступили родственники. Старушку заперли в собственной квартире, отняли пенсию и кормили раз в неделю. Общественники не смогли пройти мимо вопиющего случая.
Тревогу забили соседи пожилой женщины. Несколько дней подряд пенсионерка стучала по стенам, видимо, прося помощи. Тогда на место вызвали волонтёров, но попасть в квартиру не удалось, ведь старушка глухая и просто не слышала стуки в дверь.
Обеспокоенные волонтёры поспешили вызвать сотрудников отдела соцзащиты и МЧС, которые полезли к старушке в окно. Оказалось, бабушка живёт совсем одна – её муж умер, а детей нет. Какое-то время за пенсионеркой ухаживала племянница, но, когда получила квартиру старушки, перестала заботиться о несчастной.
У бабушки забрали документы, не позаботились о ней после операции, а кормить старушку раз в неделю приходит нанятая сиделка.
Для старушки выделят социального работника, который будет приходить к женщине не менее двух раз в неделю. А если бабушка согласится, то её переведут в дом-интернат для пожилых.