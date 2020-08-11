В Уфе возобновили поиски парня, которого не могут найти уже два года

В Башкирии поисково-спасательная организация возобновила поиски парня, который пропал два года назад. 22-летнего Артура Газиева не могут найти с 2018 года.

Молодой человек учился в УГНТУ. В январе 2018 года Артур вышел из квартиры в магазин на улице Менделеева. С тех пор близкие больше не видели родного человека. Появилась информация, что похожего парня не так давно видели в Уфе.