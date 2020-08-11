В Башкирии 6-летняя девочка умерла от отравления грибами

Шокирующий инцидент зафиксирован в одном из населенных пунктов Абзелиловского района. В собственном доме было найдено тело 6-летней девочки. По предварительной информации, малышка умерла от отравления грибами.

Корреспонденты «Вести-Башкортостан» рассказали подробности произошедшего. Вместе с девочкой отравились её 29-летний отец и 2-летний братишка. Сейчас семья находится в больнице под наблюдением врачей.