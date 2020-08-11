В Башкирии добродушного мужчину обманули подростки

Житель Стерлитамака попалась на уловки наглой компании подростков. Накануне, 10 августа, к нему за помощью обратились дети. Однако по своей доброте мужчина лишился денег .

Ребята подошли к мужчине и попросили 20 рублей. Местный житель решил не оставлять подростков в беде и достал кошелек. Но в тот момент, когда кошелек оказался в его руках, ребята вырвали его и убежали.