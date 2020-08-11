В Башкирии в здании администрации предотвратили теракт

В Нефтекамске в здании администрации планировался террористический акт. Местный житель хотел поджечь здание с помощью самодельного устройства. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

По сообщениям пресс-службы УФСБ по РБ, мужчина планировал дестабилизировать деятельность органов власти. Также же его целью было внушение протестной активности против конституционного строя. Об этом мужчина активно говорил в социальных сетях.

Местного жителя задержали на этапе подготовки теракта. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям. У мужчины были изъяты телефон, компьютер, в памяти которого найдены видео со способами приготовления зажигательных смесей.