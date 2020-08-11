«Не хватает движения»: эксперт о матче «Салават Юлаев» – «Трактор»

13 шайб за два матча и 25% зрителей на трибунах «Уфа-Арены». Накануне стартовал юбилейный Кубок Республики Башкортостан. «Нефтехимик» обыграл «Северсталь», а «Салават Юлаев» уступил челябинскому «Трактору».

Первый матч на домашнем предсезонном турнире «Салават Юлаев» провел против самого грозного соперника на бумаге. Челябинский «Трактор» в нынешнее межсезонье серьезно укрепился: пришли сильные легионеры, а также серьезные игроки с российским паспортом. Кроме того, вернулся в клуб главный тренер Анвар Гатиятуллин. Поэтому эта встреча обещала быть интересной.

«Салават Юлаев» впервые после досрочного завершения прошлого сезона вышел на лед в оптимальном составе. Интересно было понаблюдать за первыми тройками нападения. Теперь Хартикайнен играет с новичком Гранлундом и лучшим снайпером команды Сошниковым. А второй сочетание выглядит так: слева Кугрышев, в центре Воробьев и справа Маннинен. Но пока сыгранности мало, а в игре с «Трактором» выручало большинство. Все три шайбы забили в неравных составах: дубль на счету Хохрякова и один гол забил Маннинен. Челябинцы ответили голами Калинина, Берглунда, Карпухина и Седлака.

В целом видно, что команды вкатываются, не хватает движения и физики. Но это для предсезонки нормально. Интересно в том числе смотреть на «Трактор», там есть знакомые ребята Дмитрий Цыбин, хоккейный эксперт

На зажигательный хоккей теперь может посмотреть большее количество зрителей. На трибуны «Уфа-Арены» будут пускать 25% зрителей – примерно две тысячи человек. Для соскучившейся публики эта новость стала подарком.