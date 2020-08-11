В Башкирии задержали торговцев нелегальным алкоголем

28-летнего мужчину и семерых его подельников задержали за производство и продажу нелегального алкоголя в Стерлитамаке. Цех занимал 16 гаражных боксов.

Поставки организовали по всей республике. Полицейскими было изъято четыре тысяч литров готового фальсификата, этикетки с различными наименованиями водки, 58 канистр этилового спирта. Там же были обнаружены черновые записи и сотовые телефоны.