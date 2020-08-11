В Уфе проверили доступность дворов для инвалидов

Те замечания, которые были высказаны жителями, гражданами, мы примем все необходимые меры, чтобы им было достаточно комфортно зайти в подъезды, пройти по дворовой территории. Это относится не только к гражданам маломобильным, но и мамам с колясками, пожилым людям, которым может быть передвигаться.

Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы