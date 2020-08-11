В Уфе проверили доступность дворов для инвалидов

Вопрос с доступностью среды для людей с ограниченными возможностями здоровья во дворе дома №58/1 по улице Аксакова в Уфе практически решен. По обращению граждан на место сегодня выехали активисты партии «Единая Россия». Они встретились с жильцами и обсудили все пожелания людей.
Ведь как раз сейчас там продолжается капитальный ремонт придомовой территории. По программе «Башкирские дворики» запланирована установка бордюров, асфальтирование, монтаж освещения и благоустройство детской площадки.
Активисты партийного проекта «Доступная среда» планируют в ближайшее время посетить и остальные районы города, где производится капитальный ремонт в рамках программы «Башкирские дворики». А возникший у жильцов дома по улице Аксакова вопрос получилось решить прямо на месте. Встреча прошла с участием представителей администрации Ленинского района.