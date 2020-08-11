«Непонятно, что он там делал»: в Башкирии нашли мертвым загадочно пропавшего 20-летнего парня

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 20-летнего жителя Стерлитамака Владимира Б. (имя изменено, - прим.ред). Парень  пропал 7 августа текущего года у реки Белой. Поисковые работы вели волонтеры, водолазы и сотрудники полиции на протяжении четырых дней.

Очевидцы говорят, что парень отдыхал вместе со своими друзьями. В какой-то момент послышались крики о помощи, но было уже поздно. Тело унесло течением. Предположительная причина трагедии - судорога мышц. 

Его нашли рядом со спиртзаводом. Слышали крики, но мы были далеко, на другом берегу. Молодой ведь еще, очень жалко парня.

Николай М., свидетель трагедии

Известно, что Владимир недавно вернулся из армии, строил большие планы на будущее. Родственники говорят, что юноша не пил и не курил, всегда был добродушен и весел.

Причина непонятна,что он там делал и как получилось,что утонул. Слава Богу, что хоть нашли при таком-то течении, да еще и в таком месте...Жаль,что не живого нашли.Мягких облачков тебе!

Елена Б., знакомая семьи

Редакция bash.newes приносит свои искренние соболезнования семье погибшего.