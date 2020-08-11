«Непонятно, что он там делал»: в Башкирии нашли мертвым загадочно пропавшего 20-летнего парня

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 20-летнего жителя Стерлитамака Владимира Б. (имя изменено, - прим.ред). Парень пропал 7 августа текущего года у реки Белой. Поисковые работы вели волонтеры, водолазы и сотрудники полиции на протяжении четырых дней.
Очевидцы говорят, что парень отдыхал вместе со своими друзьями. В какой-то момент послышались крики о помощи, но было уже поздно. Тело унесло течением. Предположительная причина трагедии - судорога мышц.
Известно, что Владимир недавно вернулся из армии, строил большие планы на будущее. Родственники говорят, что юноша не пил и не курил, всегда был добродушен и весел.
Редакция bash.newes приносит свои искренние соболезнования семье погибшего.