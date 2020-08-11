В Уфе за вспышку коронавируса оштрафовали главврача больницы скорой помощи

В больнице скорой помощи №22 в Уфе произошла вспышка коронавируса. Суд вынес обвинительный приговор главному врачу медучреждения. Теперь медику придётся выплатить штраф.

Кировский районный суд постановил признать виновным главного врача больницы в несоблюдении санитарных требований. В медучреждении не использовались медицинские маски, а сотрудников не проверяли на наличие коронавирусной инфекции.