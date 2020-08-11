В Уфе осудят мужчину, по вине которого рекламный щит убил женщину

Суд Уфы будет рассматривать уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Компания горожанина занимается установкой рекламных щитов. Один из них в апреле убил пенсионерку.

Напомним, весной 2020 года на пожилую женщину упал рекламный щит. Инцидент произошёл напротив дома №4 по улице Ферина. Медики скорой помощи констатировали смерть 76-летней пенсионерки.

Следствие предполагает, что причиной смерти стали дефекты строительных конструкций. Директор организации не проконтролировал соблюдение правил установки баннеров. В конце августа пройдёт судебное слушание, которое пройдёт в закрытом виде.