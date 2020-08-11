Погода на 12 августа в Башкирии: тепло и сухо

В последнее время можно заметить резкие изменения в погоде. Так, ещё вчера по Башкирии гулял ураганный ветер и лил дождь, а сегодня все иначе. Погода на 12 августа обещает быть тихой, сухой и меланхоличной.

А какая картина будет в городах Башкирии? Узнаем у синоптиков.

Погода в Уфе на 12 августа

В Уфе будет временами выглядывать солнышко.

Утром температура воздуха составит +13 градусов, ясно. К 11:00 потеплеет до +17. К 17:00 станет пасмурно. Осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 12 августа

В Стерлитамаке чуть теплее, чем в столице.

В 8:00 будет +13 градусов. К полудню потеплеет до +18 и выглянет солнце. Вторая половина дня будет пасмурной, а температура не поднимется выше +21.

Ветер здесь поднимется до 8 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 12 августа

В Нефтекамске примерно такая же обстановка, как в остальных городах.

Утро начнётся с +13 градусов. К полудню потеплеет до +18, будет солнечно. К 17:00 будет +19 градусов и пасмурно.

Погода в Октябрьском на 12 августа

В Октябрьском сухо и тепло.

Температура в 8:00 составит +13 градусов. К 11:00 жителей обрадует солнце, будет +19. К 17:00 солнце спрячется за облаками, потеплеет до +21.

Погода в Белорецке на 12 августа

В Белорецке чуть ветрено.

Утром будет +13. К полудню потеплеет до +17. Весь день продержится малооблачная погода, а температура не поднимется выше +19.

Ветер будет доходить до 10 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 12 августа

В Кумертау целый день солнечно и тепло.

В 8:00 температура воздуха будет +14. К 11:00 потеплеет до +18. В 17:00 станет теплее, будет +21 градус. Солнце будет светить весь день