Жительница Башкирии зарезала любовника, обработала ему рану и ушла

Шокирующее преступление совершила местная жительница города Сибай. Женщина зарезала своего сожителя , попыталась обработать рану, а потом просто ушла из дома. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.

40-летняя женщина выпивала со своим возлюбленным в частном доме 6 августа. Мирная посиделка в какой-то момент переросла в бытовую ссору, во время которой женщина схватила нож и ударил им сожителя в живот. Подозреваемая попыталась обработать рану, а потом покинула дом. Через два дня тело мужчины обнаружила соседка конфликтной пары.