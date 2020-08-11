Лео Бокерия поставил Башкирию в пример всем регионам
Делегация Башкирии приняла участие в московском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
На нем представители Башкирии показали свои достижения в области здравоохранения. Главным "гвоздем" программы, разумеется, стал новый ковид-госпиталь, который был построен за 55 дней.
На выставочном стенде представили макет нового Республиканского инфекционного центра с интерактивным визуалом, а также копия бокса реанимации и интенсивной терапии с оборудованием: койками, монитором пациента для измерения давления, дыхания, температуры, инфузионными стойками, реанимационной консолью, аппаратом ИВЛ. На одной из стен инсталляции в разрезе можно изучить коммуникации, которые были заложены при строительстве госпиталя. Благодаря им происходит бесперебойное функционирование всего медицинского оборудования.
Президент Лиги здоровья Лео Бокерия после посещения башкирского стенда поделился своим восхищением.
Республика Башкортостан является реальным примером во всех отношениях: и в здравоохранении, и в спорте, и в аспекте развития интеллектуального потенциала страны. Говорю это с полной ответственностью и с огромной симпатией и уважением к жителям этой республики. Бывал там, оперировал там, хорошо помню и дружу с некоторыми людьми. Выставочный стенд сделан на очень высоком уровне – думаю, что он будет привлекать внимание, но самое главное, что он приносит пользу!
Лео Бокерия
Первый вице-премьер Правительства Башкирии Андрей Назаров пояснил, в какую сторону движение сфера здравоохранения Башкирии.
Модернизация здравоохранения должна идти по другим принципам. Например, если это касается инфекционных госпиталей или больниц, то их надо строить по новым технологиям, которые позволяют сокращать сроки так, чтобы с момента принятия решения о строительстве до приема первых пациентов проходило не более 2-3 месяцев. Мы меняем свое мышление: больница строится на 10-20-30 лет, после этого она разбирается, и там строится новая больница с новыми аппаратами, инструментами и технологиями.
Андрей Назаров
Также Назаров на выставке поведал о новом башкирском ноу-хау: медицинских инспекторах в школах. Они будут контролировать все эпидемиологические процессы в школах.
Мы вводим медицинских инспекторов из числа студентов-медиков, которые будут первые недели контролировать социальную дистанцию, подготовку и дезинфекцию помещений в школах. У нас более 2000 школ и мы бы не хотели получить вспышку, поэтому у нас такое нововведение. Возможно, это и для всей России будет нужным и правильным шагом.