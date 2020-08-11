Лео Бокерия поставил Башкирию в пример всем регионам

Республика Башкортостан является реальным примером во всех отношениях: и в здравоохранении, и в спорте, и в аспекте развития интеллектуального потенциала страны. Говорю это с полной ответственностью и с огромной симпатией и уважением к жителям этой республики. Бывал там, оперировал там, хорошо помню и дружу с некоторыми людьми. Выставочный стенд сделан на очень высоком уровне – думаю, что он будет привлекать внимание, но самое главное, что он приносит пользу!

Лео Бокерия