Власти Башкирии назвали дату открытия набережной в Уфе

1 сентября в Уфе должна открыться набережная реки Белой. Руководитель региона подчеркнул, что здесь необходимо тщательнее заниматься уборкой и предусмотреть возможные преференции для привлечения частного бизнеса в создание современных общественных пространств на набережной и прилегающей территории.

На часе городской среды прошло также обсуждение развития природного парка «Мурадымовское ущелье». В нем планируется обустроить конно-пешеходные тропы и дороги. Также в парке соорудят навесные мосты через реку Большой Ик. Всего их планируется пять.