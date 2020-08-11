Власти Башкирии назвали дату открытия набережной в Уфе

Поручение об открытии набережной реки Белой дал руководитель региона Радий Хабиров.
1 сентября в Уфе должна открыться набережная реки Белой. Руководитель региона подчеркнул, что здесь необходимо тщательнее заниматься уборкой и предусмотреть возможные преференции для привлечения частного бизнеса в создание современных общественных пространств на набережной и прилегающей территории.
На часе городской среды прошло также обсуждение развития природного парка «Мурадымовское ущелье». В нем планируется обустроить конно-пешеходные тропы и дороги. Также в парке соорудят навесные мосты через реку Большой Ик. Всего их планируется пять.
Глава Башкортостана поручил Минэкологии Республики Башкортостан провести выездную инспекционную комиссию и приступать к проектированию. «Мурадымовское ущелье мы должны сделать доступным для туристов, но при этом максимально сохранить его первозданную уникальную красоту», – сказал Радий Хабиров.