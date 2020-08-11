Житель Башкирии признался, почему решился на теракт в администрации

За повышение тарифов на отопление и «ненависть к режиму». Житель Нефтекамска хотел закидать коктейлями Молотова мэрию и здание генерирующей компании. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Башкортостану.
Задержанному 30 лет. Это местный житель. Мужчина приготовил самодельное зажигательное устройство. По предварительным данным, он планировал устроить поджоги зданий местной администрации и объектов БашРТС. Следственный отдел Федеральной Службы безопасности возбудил против него уголовное дело по двум статьям – «За покушение на террористический акт» и «Публичное оправдание терроризма». Расследование продолжается.