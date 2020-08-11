В Уфе в 2020 году отремонтируют 21 километр дорог

Капитальный ремонт улицы Комсомольской в Уфе планируется завершить в 2021 году. Из-за обустройства новых ливневок и выноса коммуникаций дорогу построят в буквальном смысле заново. И это не единственная масштабная стройка в столице республики. Автолюбителям и пешеходам приходится сталкиваться с рядом проблем. Накануне Глава республики даже попросил мэра Уфы извиниться перед горожанами за неудобства.
На машине не проехать, пешком не пройти, жалуется уфимка. Этот участок автодороги по Комсомольской перекопали практически вдоль и поперек. Неудобства ежедневно испытывает и житель близлежащих домов Марсель Абдуллин. Но мужчина не возмущается. Главное говорит, что дорогу наконец-то приведут в порядок.
Реконструкция улицы Комсомольской началась в 2019-м, и рассчитана масштабная стройка на три года. Дорогу ремонтируют участками. Это не просто замена асфальтового покрытия. Проект предусматривает обустройство ливневого коллектора, переустройство коммуникаций и обустройство нового дорожного полотна.
То, что в Уфе в этом году перекопано огромное количество дорог, накануне отметил Глава республики. Особое внимание он обратил на исторический центр города, где почти везде ведутся ремонтные работы. Также Радий Хабиров подчеркнул, что необходимо заблаговременного предупреждать горожан о начале дорожных работ. В общей сложности в столице Башкортостана в этом году планируют отремонтировать 22 участка протяженностью 21 километр.
Основной объем работ в Уфе проводится по программе «Безопасные и качественные дороги». Помимо этого, реализуются несколько капиталоёмких проектов. Это строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского, реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской, а также строительство бульвара Баландина и Валерия Лесунова. А на Монументе Дружбы продолжаются работы по обустройству подземного перехода.
Любая стройка, связанная с ограничением движения, приносит неудобства автолюбителям и в некоторых случаях пешеходам. Но конечный результат – это хорошие дороги и, главное, безопасность участников движения. Яркий пример – недавно открывшийся переход под улицей Воровского. 140 метров под землёй. Миновав оживленную трассу от сада Салавата Юлаева, оказываешься на Набережной реки Белой.