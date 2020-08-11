В Уфе в 2020 году отремонтируют 21 километр дорог

Капитальный ремонт улицы Комсомольской в Уфе планируется завершить в 2021 году. Из-за обустройства новых ливневок и выноса коммуникаций дорогу построят в буквальном смысле заново. И это не единственная масштабная стройка в столице республики. Автолюбителям и пешеходам приходится сталкиваться с рядом проблем. Накануне Глава республики даже попросил мэра Уфы извиниться перед горожанами за неудобства.

На машине не проехать, пешком не пройти, жалуется уфимка. Этот участок автодороги по Комсомольской перекопали практически вдоль и поперек. Неудобства ежедневно испытывает и житель близлежащих домов Марсель Абдуллин. Но мужчина не возмущается. Главное говорит, что дорогу наконец-то приведут в порядок.

Дорога в плачевном состоянии была. Я живу в этом районе с 78 года. Поэтому это необходимость, дорога нужна. Марсель Абдуллин, житель г. Уфы

Реконструкция улицы Комсомольской началась в 2019-м, и рассчитана масштабная стройка на три года. Дорогу ремонтируют участками. Это не просто замена асфальтового покрытия. Проект предусматривает обустройство ливневого коллектора, переустройство коммуникаций и обустройство нового дорожного полотна.

Проект на самом деле очень масштабный, требует большого количества времени. У нас он рассчитан на три года. Так что жители пусть с пониманием относятся ко всем этим перекрытиям дороги. Потому что все за раз невозможно просто сделать. Алексей Федотов, начальник участка

То, что в Уфе в этом году перекопано огромное количество дорог, накануне отметил Глава республики. Особое внимание он обратил на исторический центр города, где почти везде ведутся ремонтные работы. Также Радий Хабиров подчеркнул, что необходимо заблаговременного предупреждать горожан о начале дорожных работ. В общей сложности в столице Башкортостана в этом году планируют отремонтировать 22 участка протяженностью 21 километр.

12 участков улично-дорожной сети уже завершены в полном объеме, по этим объектам у нас уже ведутся приемочные работы. В рамках территориального заказа планируется всего отремонтировать к концу дорожно-строительного сезона 33 участка. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления пресс-службы администрации г. Уфы

Основной объем работ в Уфе проводится по программе «Безопасные и качественные дороги». Помимо этого, реализуются несколько капиталоёмких проектов. Это строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского, реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской, а также строительство бульвара Баландина и Валерия Лесунова. А на Монументе Дружбы продолжаются работы по обустройству подземного перехода.