Погибшего солдата из Башкирии нашли спустя 78 лет после смерти

В Тульской области нашли останки участника Великой Отечественной войны из Башкортостана. Файзи Ахмедов – уроженец Дюртюлинского района, на фронт ушел в 35 лет. И как выяснилось только сейчас, накануне смерти был награжден медалью «За отвагу». В неравном бою он ликвидировал девятерых гитлеровцев. Уже в скором времени участника войны привезут для перезахоронения на Родине.

Спустя 78 лет потомки узнали судьбу своего без вести пропавшего на войне деда. Все это время они хранили единственное письмо. Больше, чем клочок пожелтевшей бумаги – семейная реликвия. То немногое, что осталось на память о дедушке, о котором Мунир слышал только по рассказам уже покойной бабули. В этой котомке кое-какие документы и единственное письмо с фронта – на арабском.

Все эти годы Файзи Ахмедов – участник Великой Отечественной – числился пропавшим без вести. До сегодняшних дней. Прошлое настигло неожиданно. Семье позвонили и сказали, что останки ветерана нашли в Тульской области.

Мы не знаем, что там написано. Там написано арабскими буквами на татарском языке. Бабушка раньше читала, но это было давно, лет 50 назад, я уже не помню. Мунир Ахметов, внук Файзылгаяна Ахмедова

Останки обнаружили в одной из 7 братских могил, где покоилось еще 42 солдата. Ветерана из Башкортостана удалось опознать по медальону. И к удивлению родных, на кителе поисковики нашли медаль «За отвагу». Ее, как выяснилось, Файзи Ахмедов получил за проявленный героизм на боевом посту.

17 октября во время наступления немцев в районе города Мценск товарищ Ахмедов находился на боевом охранении. Когда же немцы ворвались в траншеи, товарищ Ахмедов не покинул поста, а под угрозой окружения смело принял бой и огнем из винтовки, гранатами и штыком уничтожил 9 гитлеровских солдат.

Бабушка его всегда ждала, она была верна ему всю жизнь, замуж не вышла, растила сына, чтобы его не обижали. Не у немцев ли умер, в плену, бабушка думала. Как его там истязали, в концлагере, всякие домыслы были. Лилия Бакирова, внучка Файзылгаяна Ахмедова

На фронт Файзи Ахмедова призывали из Такарлинского сельсовета, на территории которого сейчас установлен этот мемориал ветеранам. По сути, это было единственное место, куда потомки приходили почтить память. Здесь указана его фамилия. А вот на войну новобранцев, как предполагают внуки, отправляли с причала, где сейчас установлен памятник погибшим воинам.