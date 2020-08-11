В Белебее благоустраивают парк «Поющие родники»

В Белебее продолжается благоустройство городского пруда и парка «Поющие родники». Уже скоро на берегу водоема появится многоуровневый пляж с белым песком.

Пирс, велодорожка, детские площадки. В парке будет безопасно. Там установят 200 светильников, камеры видеонаблюдения и громкоговорители. Белебей выиграл в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Строительство вокруг пруда и парка «Поющие родники» в Белебее стартовало в начале 2020 года. Здесь во время праздников проходят основные гуляния. Горожане отмечают здесь День города, Сабантуй и другие крупные торжества. В хорошую погоду у берега собираются рыбаки. Руслан пришел в парке вместе с детьми.

Все устраивает, все хорошо, вроде прекрасно. Детям нравится, нам тоже, хотелось бы скорейшего окончания всех работ, чтоб полностью увидеть красоту этого парка. Руслан Швырков, житель г. Белебея

Строительство идет полным ходом. На первом этапе благоустройства в парке обустроили водоснабжение и канализацию. Также провели электричество и установили фонарные столбы, всего их будет около 200. Безопасность во время вечерних прогулок будут обеспечивать камеры видеонаблюдения. Также по всей территории установят и громкоговорители. Укрепляют и береговую зону. Здесь сделают спуск для моржей.

Жесткий материал, очень прочный, долговечный, с пропиткой, долго будет держаться. Очень хорошие материалы, и поставки, и обеспечение постоянные. Без работы не стоим, постараемся в срок завершить проект. Ильнар Галимов, плотник

Пляжная зона займет 4,5 тысяч квадратных метров. Пока здесь все перерыто. Оно и понятно, ведь прокладывают систему освещения. Для безопасности будущий пляж сделают трехступенчатым. Затем все засыплют белым песком. Стоит отметить, что он высокого качества, его закупили на Ташлинском месторождении. Песок не только красивый, но и приятный на ощупь.

Капитальный ремонт в парке удалось начать благодаря победе Белебея во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Привлекли федеральные средства.

Первый этап – это федеральные деньги, плюс субсидирование республиканское и плюс местный бюджет. Общая сумма – 113 миллионов, 85 миллионов – это федеральные конкурсные деньги. 25 миллионов – республиканское финансирование. Остальная сумма – это местный бюджет. Салим Губаев, глава администрации г. Белебея