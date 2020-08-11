«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашней предсезонке

«Салават Юлаев» одержал первую победу на домашнем предсезонном турнире. Подопечные Томи Ламсы обыграли нижнекамский «Нефтехимик».
Встреча получилась очень результативной. В первом периоде Маннинен и Воробьев отличились, и юлаевцы ушли на перерыв при счете 2:0. Но позволили сопернику отыграть отставание во втором отрезке. Однако до перерыва хозяева площадки забросили еще две шайбы. Голы на счету Картаева и Пименова.
В третьем периоде нижнекамцы снова максимально приблизились к «Салавату», но точные броски Баранова, Маннинена, Картаева и Кугрышева оформили окончательный счет. 8:3 – победа «Салавата».