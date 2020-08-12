В Уфе парень решил всегда ходить в противогазе «как у Путина»

Уфимцы накануне повстречали в МФЦ молодого человека в противогазе.
Парень напугал своим видом жителей Уфы в одном из Многофункциональных центров столицы. В очереди к окошку горожане увидели уфимца в противогазе. При этом, как говорят очевидцы, он вышел на улицу в нем же, не снимая средство защиты.
Оказалось, на это у него есть свое объяснение. Он отметил, что это не временная мера вроде медицинской маски.
Тем временем заболеваемость коронавирусом в Башкирии уже больше недели находится на одном и том же уровне в 35 человек. А в минувший вторник Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что одна из его дочерей уже испытали на себе новейший препарат.