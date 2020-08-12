В Уфе парень решил всегда ходить в противогазе «как у Путина»

Уфимцы накануне повстречали в МФЦ молодого человека в противогазе.

Парень напугал своим видом жителей Уфы в одном из Многофункциональных центров столицы. В очереди к окошку горожане увидели уфимца в противогазе. При этом, как говорят очевидцы, он вышел на улицу в нем же, не снимая средство защиты. 

Оказалось, на это у него есть свое объяснение. Он отметил, что это не временная мера вроде медицинской маски. 

Я пообщалась с этим парнем. Говорит, не верит, что медицинская маска может защитить от коронавируса. Ходит, мол, везде в противогазе. Удивился еще, что все на него косо смотрят, а он специально купил себе такой же противогаз, как у Путина, когда тот в Коммунарку ходил с больными пообщаться. Сказал, что хорошая модель.

Алина К., жительница Уфы

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Башкирии уже больше недели находится на одном и том же уровне в 35 человек. А в минувший вторник Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что одна из его дочерей уже испытали на себе новейший препарат. 