В Уфе парень решил всегда ходить в противогазе «как у Путина»

Я пообщалась с этим парнем. Говорит, не верит, что медицинская маска может защитить от коронавируса. Ходит, мол, везде в противогазе. Удивился еще, что все на него косо смотрят, а он специально купил себе такой же противогаз, как у Путина, когда тот в Коммунарку ходил с больными пообщаться. Сказал, что хорошая модель.

Алина К., жительница Уфы